Необходимо сделать имопорт тегов в посты для Wordp

Необходимо сделать имопорт тегов в посты для Wordpress

Есть txt файл с данными - фраза и URL:

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замена воздушного фильтра шкода октавия а5

фильтр на а5 шкоду

замена воздушного фильтра шкода октавия а5 2014

самые лучшие авто 2014

тесты авто Volvo

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Кол-во фраз может быть любое, также как и url с фразами могут быть разные, на один URL может быть и 1 фраза и 60 фраз... (выбрать необходимо из 60-ти самые лучшие)

Необходимо разбросать фразы и URL по постам в теги.

В каждый пост должно настраиваться ограниченное МАКСИМАЛЬНОЕ кол-во тегов, например от 4 до 6 например (настраиваться должно) т.е. сколько максимально добавлять от 4 до 6... (если к URL только один тег есть в базе, то обязательно добавляем, так как будет стоять настройка до 4-6 тегов)

Плагин не должен напрягать сервер и работать с большим количеством постов а также самих тегов (может быть и 1000 и 5000)

Должен быть ФИльтр!

Теги (в посте) не должны начинаться одинаковыми словами, т.е. чтобы не было одинаковых тегов...

Еще, обязательно сделать, чтобы было как можно меньше одинаковых постов, например из списка:

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автомобили до 600 тысяч рублей новые

авто до 600 тысяч рублей новые

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авто за 600 тысяч рублей новые

автомобили до 600 тысяч рублей новые 2014

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авто до 600 тысяч рублей

новый автомобиль до 600 тысяч рублей 2014

купить новый авто до 600 тысяч рублей

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Оставил бы только например: автомобили до 600 тысяч рублей новые, новый автомобиль до 600 тысяч рублей 2014, машины до 600 тысяч рублей новые

Т.е. даже не знаю как сделать, например можно процент схожести по словам, например добавлять слова, если в них схожи не более половины слов... (это нужно обговорить)

Но первые добавляються обязательно!!!! фразы самые уникальные (т.е. нет больше повторений слов в других фразах) далее с самым малым количеством слов и т.д.

При этом, слова: девушка, девушек, девукам будут считаться одинаковыми... (наверно делать при фильтрации обрезание последних букв в слове) (тоже нужно будет обговорить, может не нужно будет это)

Если URL (пост) не найден то соответственно ни чего не делаем...

Все теги которые добавляються должны быть с большой буквы!

Сделать кнопку удалить все теги.

Ну и не знаю как это будет выглядить, также реализовать последующие обновления тегов, т.е. сейчас загрузил файл из 1000 тегов, завтра догрузил еще из 500 тегов (могут быть повторения), в некоторые посты теги добавились, где менее 4-х тегов... (нужно будет также обсудить)

После выполнения плагина, должно быть какоето сообщение, например добавлено 5000 тегов в 6000 постов, не добавлено 10 по причине.... (как-то так) или ошибка, например база не правильная...

Резйльтат работы плагина - отфильтрованные, добавленные теги к постам Wordpress.