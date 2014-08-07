Сделать на сайте несколько паралаксов

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Закрыт2 заявки120 просмотров

Ищем специалиста по фронтэнду и паралаксам в частности. По проектно.

Наличие портфолио обязательно.

11 лет назад
zhres7
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров