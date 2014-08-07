Необходим плагин для WordPress

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Закрыт3 заявки159 просмотров

WordPress plugin

На некий урл приходят сообщения (json строка, метод POST, название переменной – data)

нужно создавать пост в блоге с данными из этого сигнала.

Пункт в меню WP – Autoposter

в нем список шаблонов. Поля: название, тело шаблона, заголовок поста (тоже с макроподстановками)ё

шаблон – это шаблон поста c макроподстановками (парсер шаблона easy-copier.com/uploads/E...,

пример:

{if {signal}== "open"}

{type} {symbol} OpenPrice: {price}, Lot: {lots}, SL: {sl}, TP: {tp}

{/if}

{if {signal}== "modify"}

{/if}

{if {signal}== "close"}

CLOSE {symbol} ClosePrice: {price_close}, PL: {pips} pips

{/if}

Если в результате выполнение кода шаблона получилась пустая строка – то пост не создается.

Форматы сигнала

Close

{

"signal": "close",

"account_number": 2222222,

"sid", 1111111,

"price_close": 1.5000,

"symbol":", "EURUSD",

"type": "buy",

"type_": 0

}

Open

{

"signal": "open",

"account_number": 2222222,

"sid", 1111111,

"symbol": "EURUSD",

"type_": "sell"

"type": 1,

"lots": 0.1,

"price": 1.5000,

"sl": 1.56000,

"tp": 1.49000,

"custom": "1"

}

Modify

{

"signal": "modify",

"account_number": 2222222,

"sid", 1111111,

"symbol": "EURUSD",

"price": 1.5000,

"sl": 1.55555

"tp": 1.55552

}

WordPress
11 лет назад
mikha_dev
Михаил 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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