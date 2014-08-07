Добрый день! Необходимо создать форму ввода новой статьи для кулинарного сайта с самостоятельно собранным движком, которая будет идентична форме ввода на следующем сайте – www.povarenok.ru/recipes/ (таблицы категорий, субкатегорий, назначения блюд и т.д. уже созданы)(для ...
Необходим плагин для WordPress
WordPress plugin
На некий урл приходят сообщения (json строка, метод POST, название переменной – data)
нужно создавать пост в блоге с данными из этого сигнала.
Пункт в меню WP – Autoposter
в нем список шаблонов. Поля: название, тело шаблона, заголовок поста (тоже с макроподстановками)ё
шаблон – это шаблон поста c макроподстановками (парсер шаблона easy-copier.com/uploads/E...,
пример:
{if {signal}== "open"}
{type} {symbol} OpenPrice: {price}, Lot: {lots}, SL: {sl}, TP: {tp}
{/if}
{if {signal}== "modify"}
{/if}
{if {signal}== "close"}
CLOSE {symbol} ClosePrice: {price_close}, PL: {pips} pips
{/if}
Если в результате выполнение кода шаблона получилась пустая строка – то пост не создается.
Форматы сигнала
Close
{
"signal": "close",
"account_number": 2222222,
"sid", 1111111,
"price_close": 1.5000,
"symbol":", "EURUSD",
"type": "buy",
"type_": 0
}
Open
{
"signal": "open",
"account_number": 2222222,
"sid", 1111111,
"symbol": "EURUSD",
"type_": "sell"
"type": 1,
"lots": 0.1,
"price": 1.5000,
"sl": 1.56000,
"tp": 1.49000,
"custom": "1"
}
Modify
{
"signal": "modify",
"account_number": 2222222,
"sid", 1111111,
"symbol": "EURUSD",
"price": 1.5000,
"sl": 1.55555
"tp": 1.55552
}
Заявки фрилансеров
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