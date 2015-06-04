Добрый день! Необходимо создать форму ввода новой статьи для кулинарного сайта с самостоятельно собранным движком, которая будет идентична форме ввода на следующем сайте – www.povarenok.ru/recipes/ (таблицы категорий, субкатегорий, назначения блюд и т.д. уже созданы)(для ...
Форма отправки на почту
Добрый день Ув. Фрилансеры.
Нужно создать готовую форму для отправки файлов на почту.
Нужно сделать такую же как, здесь http://www.gmprint.msk.ru/ftp2/?m=Miroshnichenko_Olga. Можно что подкоректировать , но похоже что бы было.
Об. Требование такие, что бы без всяких мучений вставить эту форму в html , поставить php свою почту и все.
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