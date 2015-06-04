Форма отправки на почту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок185 просмотров

Добрый день Ув. Фрилансеры.

Нужно создать готовую форму для отправки файлов на почту.

Нужно сделать такую же как, здесь http://www.gmprint.msk.ru/ftp2/?m=Miroshnichenko_Olga. Можно что подкоректировать , но похоже что бы было.

Об. Требование такие, что бы без всяких мучений вставить эту форму в html , поставить php свою почту и все.

HTMLPHP
11 лет назад
Gulian
Григор 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все супер, спасибо👍
Очень. Доволен сотрудничеством. Работа оплачена.
ArtSavin
Савин 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
ArtSavin
Савин 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад