Форма отправки на почту

Добрый день Ув. Фрилансеры.

Нужно создать готовую форму для отправки файлов на почту.

Нужно сделать такую же как, здесь http://www.gmprint.msk.ru/ftp2/?m=Miroshnichenko_Olga. Можно что подкоректировать , но похоже что бы было.

Об. Требование такие, что бы без всяких мучений вставить эту форму в html , поставить php свою почту и все.