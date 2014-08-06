Привести плагин Highcharts в заданый вид [JS]

Доброго времени суток!

Требуется привести плагин Highcharts в такой вид:

- тип графика Areaspline chart

- по оси Y - Визитки и Заявки

- по оси X - Момент времени

- на графике две линии: заявки и посетителей - образцы цветов и названий в приложении

- количество подписей дат на моменте времени (подписи на оси X) должно зависеть от их загруженности, если дат много, то снизу отображаются подписи через одну или через две даты, вообщем так, чтобы не загружали нижнюю ось графика

- цвета не должны перекрывать друг друга, если зеленого цвета слишком много то как-то его сместить по масштабу, чтобы видно синюю линюю и наоборот;

- всплывающие подсказки о данных в указанной точке (см. файл Подсказка) должны показать данные не с одной линии (например Визиты:), а со всех (например: Визиты: 100 на сл. строке Заявки: 2)

Дополнительно ссылки:

http://www.highcharts.com/docs

http://www.highcharts.com/docs/chart-and-series-types/areaspline-chart

http://jsfiddle.net/itdevroman/9F983/ - сэмпл, можно взять за основу