Парсинг базы парфюмерии с картинками

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок223 просмотра

Нужно спарсить базу всей парфюмерии (мужской и женской).

Ресурс для парсинга: orental . ru (если есть лучше варианты, предлагайте)

Необходимые элементы: Название, фото, описание и отзывы.

Готовый формат в .xls. Структура в файле в приложении. Плюс архив с фотографиями.

11 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
$40
2 дня
Все сделано качественно
Оплата по проекту внезапно настигла меня почти через месяц после того, как работа была выполнена, за всё это время получил от Родиона два сообщения )) Ну, настигла - и хорошо :)

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 лет назад
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Веб-программирование

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