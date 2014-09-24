Дано - сайт услуг на WP необходимо создать страницу с формой заказа, с переходом на заполнение реквизитов как здесь - http://avtocare.com/mobile-care/ главное условие - доступ на ресурс не даю, все ...
Парсинг базы парфюмерии с картинками
Нужно спарсить базу всей парфюмерии (мужской и женской).
Ресурс для парсинга: orental . ru (если есть лучше варианты, предлагайте)
Необходимые элементы: Название, фото, описание и отзывы.
Готовый формат в .xls. Структура в файле в приложении. Плюс архив с фотографиями.
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