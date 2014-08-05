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Спарсить координаты всех городов мира
Вы можете взять любой известный источник (википедию, сайт погоды и т.п.) На выходе должно получиться такая таблица:
Страна, штат/область/провинция, район/муниципал/т.п, город/село/поселок/др, название населенного пункта; GPS-координаты.
Если сможете к этим данным добавить численность населения или любые другие сведения, будет большой плюс.
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