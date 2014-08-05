Конструктор Magic Float

На нашем сайте имеется конструктор, он уже устарел и требует доработки. Но так как сейчас решили переделать принцип работы пользователя с конструктором, решено сделать новый. Что бы он мог работать как на мобильных устройствах, так и на компьютере. Желательно что бы программист был из москвы или ближайшего подмосковья, нужно что бы исполнитель в живую увидел все нюансы крепления в разных вариантах.