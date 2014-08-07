Срочно удалить вирус на сайте

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок165 просмотров

Срочно удалить вирус на сайте

Адрес сайта во вложении

Вероятно мобильный редирект

Желательно провести мероприятия по профилактике (возможно обновить CMS)

11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель! Удалил вирус на сайте, быстро. Предоставил консультацию по дальнейшим профилактическим действиям. Рекомендую
Отличный заказчик! Оплата моментально по факту выполнения задания! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад