Настройка для блога Google analytics и яндекс

Очень понравилось работать с Ириной. Хотелось бы сказать огромное спасибо за четкую постановку всех задач, своевременную оплату и приятное общение в процессе обсуждения деталей проекта. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую к сотрудничеству другим.