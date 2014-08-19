Настройка для блога Google analytics и яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки127 просмотров

Ищу человека, которому можно доверить мой блог для настройки google analytics и яндекс. И кодов отслеживания. Так же яндекс sitemape. Для ускорения индексации. Скорее всего нужны будут дополнительные работы.

Блог новый. С 2 июля.

11 лет назад
Golubok
Ирина 
43 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$200
14 дней
Очень даже рекомендую этого исполнителя. Работа была произведена в установленные сроки и очень качественно. Очень порадовала коммуникация и добросовестное отношение. Будем работать вместе дальше!
Очень понравилось работать с Ириной. Хотелось бы сказать огромное спасибо за четкую постановку всех задач, своевременную оплату и приятное общение в процессе обсуждения деталей проекта. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую к сотрудничеству другим.

Заявки фрилансеров

LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад