Доработать карточку товара

Имеется карточка товара http://test.alfatesting.ru/component/jshopping/product/view/1/1.html?Itemid=0

1. Если выводим атрибут без изображения, то все нормально выводится, если прикрепляем изображение к атрибуту, то выводится лишь одно изображение, а само название атрибута не выводится ( http://joxi.ru/v0uEU_3JTJAuVIwuNJs )

2. Стрелки переключения добавления количества товара не работают http://joxi.ru/I0yEU_3JTJAyVFSVeHA .

3. В карточке товара имеется возможность вывода отзывов (помимо описания), надо сделать так, что бы Описание и Отзывы выводились как вкладки.

4. При выводе характеристик у нас отсутствует возможность прикрепить к характеристике картинку, должна быть такая возможность (http://joxi.ru/HU2EU_3JTJA3VDaQwsg ).

5. В списке товаров при клике Купить у нас вылетает индикатор загрузки, иногда данный индикатор может вечно "грузиться", надо это поправить http://joxi.ru/qU2EU_3JTJAHVIvJiLg

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УСЛОВИЯ:

1. Оплата оперативно. Работу можете выполнять на своем сервере.

2. Постоянно на связи, для уточнения всех не понятных моментов.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем приблизительную стоимость и сроки работы.

Проект, не особо срочный, но нужно-бы побыстрее.