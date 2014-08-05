Требования: ● 2+ лет опыта в разработке программного обеспечения на платформе .NET; ● Обязателен опыт работы с C#, MS SQL; ● Понимание и практическое применение принципов ООП ● Понимание особенностей ...
Доработать карточку товара
Имеется карточка товара http://test.alfatesting.ru/component/jshopping/product/view/1/1.html?Itemid=0
1. Если выводим атрибут без изображения, то все нормально выводится, если прикрепляем изображение к атрибуту, то выводится лишь одно изображение, а само название атрибута не выводится ( http://joxi.ru/v0uEU_3JTJAuVIwuNJs )
2. Стрелки переключения добавления количества товара не работают http://joxi.ru/I0yEU_3JTJAyVFSVeHA .
3. В карточке товара имеется возможность вывода отзывов (помимо описания), надо сделать так, что бы Описание и Отзывы выводились как вкладки.
4. При выводе характеристик у нас отсутствует возможность прикрепить к характеристике картинку, должна быть такая возможность (http://joxi.ru/HU2EU_3JTJA3VDaQwsg ).
5. В списке товаров при клике Купить у нас вылетает индикатор загрузки, иногда данный индикатор может вечно "грузиться", надо это поправить http://joxi.ru/qU2EU_3JTJAHVIvJiLg
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УСЛОВИЯ:
1. Оплата оперативно. Работу можете выполнять на своем сервере.
2. Постоянно на связи, для уточнения всех не понятных моментов.
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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем приблизительную стоимость и сроки работы.
Проект, не особо срочный, но нужно-бы побыстрее.
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