Ищу программиста в команду на удалёнку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок211 просмотров

Задача-выполнение ремонтных работ сайтов на самописах. Условия-чёткое понимание устройства кода самописников! Оплата непочасовая, строго за каждый проект.

В заявке пишите ваш скайп для чата.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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Нет заявок фрилансеров