Простой сайт HTML PHP SQL(пользователи)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок181 просмотр

Описание в текстовом документе. Приблизительный макет - в ПДФ. Дизайн не важен, дефолтный возможен. Минимальная разметка в HTML.

Важно - умение приктутить на PHP два API:

1. Пополнение биткоинами

2. Чекер Maxmind.

Полная информация по сайту и интеграции в файлах.

Оплата - WebMoney

HTMLPHPSQL
11 лет назад
subbotin1991
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров