http://kotomatrix.ru/ 1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 - 5.3) 2. Должен поддерживать допарсивание по крону. 3. Формат хранения данных - sql 4. Информация должна быть ...
Простой сайт HTML PHP SQL(пользователи)
Описание в текстовом документе. Приблизительный макет - в ПДФ. Дизайн не важен, дефолтный возможен. Минимальная разметка в HTML.
Важно - умение приктутить на PHP два API:
1. Пополнение биткоинами
2. Чекер Maxmind.
Полная информация по сайту и интеграции в файлах.
Оплата - WebMoney
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