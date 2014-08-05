Доработать сайт на NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки108 просмотров

Требуется доработка сайта:

1. Обновить систему с 5.3 до 5.4

2. Настроить карточку товара и каталог

3. Добавить массовую загрузку товаров через файл.

Все обсуждение в личных сообщениях. Возможно долговременное сотрудничество.

11 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров