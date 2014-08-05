Доделать транспортный портал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки119 просмотров

Добрый день,

нужно доделать транспортный портал. добавить несколько функций + дизайн. постоянное сотрудничество. программа phyton django.

Django
11 лет назад
Glofrema
Тахиров 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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