Нужна срочная помощь

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Закрыт2 заявки125 просмотров

На сайте под управлением CMS Joomla создаю новый раздел, делаю на него ссылку в меню, но когда на нее нажимаю - пустая страница. Не пойму почему материал не отображается, нужна срочная помощь, помогите разобраться в чем проблема.

Joomla
11 лет назад
maxbeat
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров