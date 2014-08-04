Доработка фильтра товаров движка shop-script 5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок139 просмотров

Нужно доработать фильтр шаблона picco-shop движка shop-script 5 щас фильтр шляпа

вот сайт : http://e777kx777.ru/ там на главной странице должен быть фильтр : 1.выбрать автомобиль, далее 2. выбрать марку автомобиля, 3 тип запчасти.

а щас там вот такая шляпа http://e777kx777.ru/category/nakladki-na-porogi/ - слева сверху, но это вообще не то (((

11 лет назад
OdinTakoi
Антон 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Специалист MODX

    $500

    нужен специалист для написания функцирнала к сайту. верстка есть. уже все стоит на движке. крайне желательен опыт аботы с видео в режиме онлайн. ТЗ для функционала есть, исходники, скриншоты всех возможных действий есть. сроки сжатые ...

    MODX
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Заполнить сайт

    Добрый день! Сайт сантехники. У меня есть в формате Ex0cel список товаров около 1600 штук.(В нем, артикул,производитель, наименование,вид товара. Четкого донора для получения инфы нет. Мне нужно наполнить свой сайт.!(Фото,описание,характетиристики, расположение ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переработка HTML5 плеера

    Здравствуйте. Суть задачи в следующем: есть html5 аудиоплеер на основе SoundManager 2 (в приложениях mooplayer.rar-первая версия с исходниками и mooplaer_final.rar - доработаная версия, добавлена функция load но исходников к ней нет). плеер ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Динамический контент для сайта: php

    Добрый день. Нужно встроить в сайт простой скрипт динамического контента - на php. Пример утмки: lp.worldclass.ru/?utm_source=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign[teplye_rsya]_penoplast_3_msk+mo&amp;utm_term=фитнес центр на юго западной Контент меняется в зависимости от ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Форма обратной связи

    Необходимо создать аналогичную форму как тут: http://region.grodno.by/ru/fiz только убрав 2 строчки! Сайт создан на WordPress, капчу можно не ставить, необходимо чтобы письма приходили на определенный электронынй ящик или хранились бы на ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад