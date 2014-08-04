нужен специалист для написания функцирнала к сайту. верстка есть. уже все стоит на движке. крайне желательен опыт аботы с видео в режиме онлайн. ТЗ для функционала есть, исходники, скриншоты всех возможных действий есть. сроки сжатые ...
Доработка фильтра товаров движка shop-script 5
Нужно доработать фильтр шаблона picco-shop движка shop-script 5 щас фильтр шляпа
вот сайт : http://e777kx777.ru/ там на главной странице должен быть фильтр : 1.выбрать автомобиль, далее 2. выбрать марку автомобиля, 3 тип запчасти.
а щас там вот такая шляпа http://e777kx777.ru/category/nakladki-na-porogi/ - слева сверху, но это вообще не то (((
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Сайт сантехники. У меня есть в формате Ex0cel список товаров около 1600 штук.(В нем, артикул,производитель, наименование,вид товара. Четкого донора для получения инфы нет. Мне нужно наполнить свой сайт.!(Фото,описание,характетиристики, расположение ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт11 лет назад
На сайте установлен компонент Joomshopping (joomla 2.5). Требуется подключить кошельки 1. Visa/Mastercard (liqpay) 2. Qiwi 3. Яндекс деньги 4. Perfect money В своих заявках пожалуйста указывайте цену и примерное ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Суть задачи в следующем: есть html5 аудиоплеер на основе SoundManager 2 (в приложениях mooplayer.rar-первая версия с исходниками и mooplaer_final.rar - доработаная версия, добавлена функция load но исходников к ней нет). плеер ...Завершен11 лет назад
Нужно, сделать инструмент для рассылки писем, базы данных клинтов магазина, также с возможностью создавать шаблон и красиво оформитьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте Нужно изменить скрипт вывода картинок в вордпресс с timthumb на WP_Image_Editor ожидаю умельцев кто готов реализоватьЗавершен11 лет назад
Добрый день. Нужно встроить в сайт простой скрипт динамического контента - на php. Пример утмки: lp.worldclass.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign[teplye_rsya]_penoplast_3_msk+mo&utm_term=фитнес центр на юго западной Контент меняется в зависимости от ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать аналогичную форму как тут: http://region.grodno.by/ru/fiz только убрав 2 строчки! Сайт создан на WordPress, капчу можно не ставить, необходимо чтобы письма приходили на определенный электронынй ящик или хранились бы на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо внести следующие изменения на страницах сайта: 1. http://joxi.ru/X4TfU4wyTJDDAqqpLCA 2. http://joxi.ru/8YTfU_3JTJAeCOMX4qo 3. http://joxi.ru/DIzfU_3JTJAjCHBqz3s 4. http://joxi.ru/R43fU_3JTJBiZFmXqlUЗавершен11 лет назад