Доработка фильтра товаров движка shop-script 5

Нужно доработать фильтр шаблона picco-shop движка shop-script 5 щас фильтр шляпа

вот сайт : http://e777kx777.ru/ там на главной странице должен быть фильтр : 1.выбрать автомобиль, далее 2. выбрать марку автомобиля, 3 тип запчасти.

а щас там вот такая шляпа http://e777kx777.ru/category/nakladki-na-porogi/ - слева сверху, но это вообще не то (((