Переработка HTML5 плеера

Здравствуйте. Суть задачи в следующем:

есть html5 аудиоплеер на основе SoundManager 2 (в приложениях mooplayer.rar-первая версия с исходниками и mooplaer_final.rar - доработаная версия, добавлена функция load но исходников к ней нет).

плеер работает хорошо, но было замечено, что в opera 12.14 и браузере амиго (на сайте mail.ru) он неактивный.

Надо восстановить работоспособность версии mooplaer_final.rar в указанных браузерах.

Это была задача минимум.

В идеале:

убрать из скрипта плеера mootools переделав все под jquery (библиотеку в состав плеера включать не надо - она на сайте используется везде), при этом сохранить функционал как сейчас (если играет один любой плеер на странице и запускаем второй - первый выключается, привязка к блокам, автозапуск при создании - параметр autoPlay и др) и не изменять формат вызова функций, чтобы заменив скрипт плеера не надо было менять код вызова его. Можно обновить скрипт на основе которого сделан плеер.

Срок выполнения - первая часть срочно (желательно до завтрашнего вечера), вторая - неторопясь.

Незаполненные заявки не рассматриваются. Предпочтение будет отдано исполнителю с портфолио и отзывами.