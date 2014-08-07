Нужно, сделать инструмент для рассылки писем, базы данных клинтов магазина, также с возможностью создавать шаблон и красиво оформить
Переработка HTML5 плеера
Здравствуйте. Суть задачи в следующем:
есть html5 аудиоплеер на основе SoundManager 2 (в приложениях mooplayer.rar-первая версия с исходниками и mooplaer_final.rar - доработаная версия, добавлена функция load но исходников к ней нет).
плеер работает хорошо, но было замечено, что в opera 12.14 и браузере амиго (на сайте mail.ru) он неактивный.
Надо восстановить работоспособность версии mooplaer_final.rar в указанных браузерах.
Это была задача минимум.
В идеале:
убрать из скрипта плеера mootools переделав все под jquery (библиотеку в состав плеера включать не надо - она на сайте используется везде), при этом сохранить функционал как сейчас (если играет один любой плеер на странице и запускаем второй - первый выключается, привязка к блокам, автозапуск при создании - параметр autoPlay и др) и не изменять формат вызова функций, чтобы заменив скрипт плеера не надо было менять код вызова его. Можно обновить скрипт на основе которого сделан плеер.
Срок выполнения - первая часть срочно (желательно до завтрашнего вечера), вторая - неторопясь.
Незаполненные заявки не рассматриваются. Предпочтение будет отдано исполнителю с портфолио и отзывами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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