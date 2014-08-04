Необходимо создать аналогичную форму как тут: http://region.grodno.by/ru/fiz только убрав 2 строчки! Сайт создан на WordPress, капчу можно не ставить, необходимо чтобы письма приходили на определенный электронынй ящик или хранились бы на ...
Динамический контент для сайта: php
Добрый день.
Нужно встроить в сайт простой скрипт динамического контента - на php.
Пример утмки: lp.worldclass.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign[teplye_rsya]_penoplast_3_msk+mo&utm_term=фитнес центр на юго западной
Контент меняется в зависимости от utm_term
Что есть:
таблица utm - заголовок - метро - вид спорта.
Нужно, чтобы менялись:
1) заголовок
2) фон первого экрана
3) пункт метро
4) пункт "вид спорта"
5) блок с нужным видом спорта вставал первым в блоке со спортами
Задача простая пишется быстро - просто я описал ее подробно.
Единственная проблема - всего около 3.000 ключевых слов-звголовков, но возможности создать БД нет - нужно как-то сделать это все на файлах.
Спасибо! Нужно сегодня, или по крайней мере начать сегодня.
Сейчас такая штука сделана на js, но это не очень правильно по многим параметрам.
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