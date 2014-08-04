Динамический контент для сайта: php

Добрый день.

Нужно встроить в сайт простой скрипт динамического контента - на php.

Пример утмки: lp.worldclass.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign[teplye_rsya]_penoplast_3_msk+mo&utm_term=фитнес центр на юго западной

Контент меняется в зависимости от utm_term

Что есть:

таблица utm - заголовок - метро - вид спорта.

Нужно, чтобы менялись:

1) заголовок

2) фон первого экрана

3) пункт метро

4) пункт "вид спорта"

5) блок с нужным видом спорта вставал первым в блоке со спортами

Задача простая пишется быстро - просто я описал ее подробно.

Единственная проблема - всего около 3.000 ключевых слов-звголовков, но возможности создать БД нет - нужно как-то сделать это все на файлах.

Спасибо! Нужно сегодня, или по крайней мере начать сегодня.

Сейчас такая штука сделана на js, но это не очень правильно по многим параметрам.