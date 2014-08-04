Динамический контент для сайта: php

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Закрыт2 заявки208 просмотров

Добрый день.

Нужно встроить в сайт простой скрипт динамического контента - на php.

Пример утмки: lp.worldclass.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign[teplye_rsya]_penoplast_3_msk+mo&utm_term=фитнес центр на юго западной

Контент меняется в зависимости от utm_term

Что есть:

таблица utm - заголовок - метро - вид спорта.

Нужно, чтобы менялись:

1) заголовок

2) фон первого экрана

3) пункт метро

4) пункт "вид спорта"

5) блок с нужным видом спорта вставал первым в блоке со спортами

Задача простая пишется быстро - просто я описал ее подробно.

Единственная проблема - всего около 3.000 ключевых слов-звголовков, но возможности создать БД нет - нужно как-то сделать это все на файлах.

Спасибо! Нужно сегодня, или по крайней мере начать сегодня.

Сейчас такая штука сделана на js, но это не очень правильно по многим параметрам.

JavaScriptPHP
11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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