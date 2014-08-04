Разработка плагина на cordova

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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1. Разобраться в коде двух проектов opensource,

2. Переработать один плагин на использование нашей библиотеки

3. Оформить все как cordova плагин для iOS,

4. Возможно потребуется доработка на Android

Бюджет проекта от 1000$

Срок сдачи - 3 недели

Подробности в личных сообщениях.

AndroidiOS
11 лет назад
IDcom
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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