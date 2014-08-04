Доработать сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки191 просмотр

Необходимо к сайту: http://mag.internet-studio.org/ нужно сверстать форму и подключить сервисы бронирования услуг (билеты, гостиницы и т.д.) Подробности в приложении.

11 лет назад
coom1974
Дмитрий 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

Free_developer
Андрей 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$85
3 дня
Заказчик пропал, но и работы сделано не было.

Заявки фрилансеров

Free_developer
Андрей 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка меню

    В Интернет-магазине, сделанном на Opencart (alesport.ru) нужно для главного верхнего меню увеличить вложенность до 4. Сейчас там показываются только Категория - Подкатегория. А должно быть: Категория - подкатегория - подподкатегория - подподподкатегория - подподподподкатегория.

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Залогинится на сайте

    Задача: залогинится на сайте https://pass.rzd.ru/timetable/logon/ru. Результат работы скрипта — открыта вкладка в браузере с адресом http://pass.rzd.ru/main-pass/secure/ru?structure_id=704. Хочу получить скрипт на php, который работает исключительно через cURL. В скрипте не должно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт реферальные хвосты

    Нужен скрипт по отображению реферальных хвостов. При оставлении заявки на почту должно приходить письмо, где в тексте , помимо данных об имени и номере телефона, которые вводит посетитель на сайте должны так же ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменения в структуре сайта

    $250

    Поменять структуру сайта . сделать разделение по городам вида город.сайт.ру поменять вид заведения- заведение.сайт.ру на сайт.ру/заведение с сохранением всей базы заведений сделать в админке поиск по ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист php

    Всем привет. Ищу снова программиста :) Нужен человек который понимает что такое: Класс, функция, рекурсия, наследование, MVC и т.д. Т.е. нужен человек которые реально умеет программировать. С вас работа с ...

    PHP
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад