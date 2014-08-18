Доработка меню

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Завершен4 заявки190 просмотров

В Интернет-магазине, сделанном на Opencart (alesport.ru) нужно для главного верхнего меню увеличить вложенность до 4. Сейчас там показываются только Категория - Подкатегория. А должно быть:

Категория - подкатегория - подподкатегория - подподподкатегория - подподподподкатегория.

Opencart
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

fff4892
Федор 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Быстро и качественно. Рекомендую.
Задача поставлена ясно, оплата вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

fff4892
Федор 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад