Выполняю различные работы по доработке функционала сайтов (написание PHP-скриптов, запросы к БД, верстка, и др.). Подхожу ответственно, все делаю в сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$56
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$14
10 баллов
9 лет назад
Вопрос был решен качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все хорошо, оплата вовремя. Рекомендую.
$15
10 баллов
9 лет назад
Быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Задача поставлена ясно, оплата вовремя. Рекомендую.