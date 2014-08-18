fff4892

Федор Федоров fff4892

 
31 годРоссия/Мурманск
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Выполняю различные работы по доработке функционала сайтов (написание PHP-скриптов, запросы к БД, верстка, и др.). Подхожу ответственно, все делаю в сроки.

PHPСайт на PHP
Отзывы заказчиков
avilov1991
Алексе 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$56
10 баллов
9 лет назад
Сделать кнопку оплаты "купить"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
semsystems
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Добавить блок новостей на сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bmvr
45 летБолгария
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Заменить блок на сайте с движком вордпреса
Вопрос был решен качественно. Рекомендую.
Все хорошо, оплата вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Доработка меню
Быстро и качественно. Рекомендую.
Задача поставлена ясно, оплата вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв