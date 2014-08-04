Проблема с плагином на сайте

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Закрыт1 заявка155 просмотров

Здравствуйте, у нас есть сайт moonstore.it , на нём стоит плагин "Pluso". На данный момент возникла проблема с сервисом социальных кнопок. При нажатии на иконку репоста на facebook, пост отображает не верное превью поста, или вообще ничего не отображает.

Мы меняли разные размеры превью, заливали отдельно ссылку, пересоздавали посты, в плагине по SEO отдельно вставляли картинку для facebook - всё это не помогает.

Наш программист уехал за границу, и мы не можем решить это проблему. Кто-то может подсказать её решение?

11 лет назад
andreevd
Дмитрий 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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