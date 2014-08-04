Требуется PHP-разработчик

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок126 просмотров

Нам необходим PHP-разработчик, который:

1. Знает язык PHP.

2. Знание ООП, MySQL.

3. Знание языков Jawa Script, JQuery, JSON, AJAX.

4. Умеет составлять программы на этих языках.

Если Вы соответствуете этим критериям, то мы рады с Вами сотрудничать.

AJAXjQueryMySQLPHP
11 лет назад
SergeyBut
Бут 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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