Привет! Есть сайт на WP. Есть платная тема Tour Package - Wordpress Travel/Tour Theme. Выставленны путёвки. Но не которые уже улетели. И надо что бы плагин как понимаю. Проверял даты. Если дата уже прошла, то ...
Доработка компонента SOBIPRO
Доработка компонента SOBIPRO, Joomla 25.
Задачи:
1. есть демо-разделы, в них отражаются название, лого и текст. Нужно в рабочем разделе настроить отображение логотипа, названия (оно и так отображается, просто надо поменять размер шрифта), описание компании, адрес, телефон и карту
2. Вывести в модуле Sj Entries Grid for SobiPro (или установить другой) популярные компании из компонента, что бы в модуле показывались лого и название компаний, все остальное при клике.
Пока только это. После настройки данных параметров нужно будет произвести еще несколько доработок по этому компоненту.
3. Перевести алфавитный указатель (уже установлен, но на английском0
Ребята, жду цен и сроков
Заявки фрилансеров
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