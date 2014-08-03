Доработка компонента SOBIPRO, Joomla 25.

Задачи:

1. есть демо-разделы, в них отражаются название, лого и текст. Нужно в рабочем разделе настроить отображение логотипа, названия (оно и так отображается, просто надо поменять размер шрифта), описание компании, адрес, телефон и карту

2. Вывести в модуле Sj Entries Grid for SobiPro (или установить другой) популярные компании из компонента, что бы в модуле показывались лого и название компаний, все остальное при клике.

Пока только это. После настройки данных параметров нужно будет произвести еще несколько доработок по этому компоненту.

3. Перевести алфавитный указатель (уже установлен, но на английском0

Ребята, жду цен и сроков