Исправить ошибку, сайт на Yii Framework.

Не приходит письмо на емайл. После заполнения формы и нажатия кнопки «Подать заявку»

Нажимаем кнопку «Расчитать платежи» далее «Отправить заявку на займ» заполняем форму и нажимаем кнопку «Подать заявку» после чего приходит SMS на телефон и должно прийти письмо на емайл, но письмо не приходит. Нужно найти исправить данную ошибку.

http://cemifi.ru/profit

http://cemifi.ru/loan