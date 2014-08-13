Парсинг внутренних ссылок с сайта на Joomla 1.5.26

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Завершен6 заявок130 просмотров

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Joomla
11 лет назад
saitby
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
29 минут назад
11 лет назад
$100
2 дня
Евгений все сделал в срок как и обещал. Все точно так как я и хотел, хотя я сам не имел четкого ТЗ. Но у Евгения точно огромный опыт в этой работе. Рекомендую как специалиста и ответственного человека!
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Оценка +10!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
29 минут назад
11 лет назад
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