Разработка приложений для iOS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки180 просмотров

Необходима Разработка приложений для iOS

Краткое тз:

Дизайн лого есть, дизайна иконки нет

Разработка юзабилити приложения

Приложение посвящено для загрузки и для просмотра загруженных фото с айфона.

Должно быть разделение на владельцев фото и на заказчиков фото , все фото размещены в категориях.

Личный кабинет пользователя.

Загрузки приложения в АПЛ стор

Исполнитель должен показать реальное приложение из магазина АПЛ созданное им или его командой.

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Бюджет может быть изменен.

iOS
11 лет назад
greenserviskiev
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров