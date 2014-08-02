Необходима Разработка приложений для iOS

Краткое тз:

Дизайн лого есть, дизайна иконки нет

Разработка юзабилити приложения

Приложение посвящено для загрузки и для просмотра загруженных фото с айфона.

Должно быть разделение на владельцев фото и на заказчиков фото , все фото размещены в категориях.

Личный кабинет пользователя.

Загрузки приложения в АПЛ стор

Исполнитель должен показать реальное приложение из магазина АПЛ созданное им или его командой.

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Бюджет может быть изменен.