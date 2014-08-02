ЕСТЬ сайт на Joomla 3.0 - http://stoy-expert.ru НУЖНО: 1) В шаблоне блога (использоваться для главной и /stati.html) внести правки - http://joxi.ru/-u7dU4wyTJC_OHdWfTs: а) убрать с ...
Разработка приложений для iOS
Необходима Разработка приложений для iOS
Краткое тз:
Дизайн лого есть, дизайна иконки нет
Разработка юзабилити приложения
Приложение посвящено для загрузки и для просмотра загруженных фото с айфона.
Должно быть разделение на владельцев фото и на заказчиков фото , все фото размещены в категориях.
Личный кабинет пользователя.
Загрузки приложения в АПЛ стор
Исполнитель должен показать реальное приложение из магазина АПЛ созданное им или его командой.
Все обсуждение через скайп greenservis
Бюджет может быть изменен.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Нужно подкорректировать форум на phpbb3, небольшие правки касающихся шаблона и движка. За подробностями в ЛСВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужна правка функции вывода статей из рубрики, код в прикрепленном файле 1.txt Этот код выводит блоки одного типа, мне нужно сделать чуть иначе, пример в файле 2.png - нужно чтобы в первом ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Задача в следующем: Есть самописная CMS на базе шаблонизатора Smarty. Для красивого СЕО дружественного сайта необходимо скрыть все дубли ссылок от роботов при помощи nofollow. Идея в том, чтобы заменить $smarty->display() на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
НУЖЕН СКРИПТ ФУТБОЛЬНОГО ПРОГНОЗА ДЛЯ САЙТАЗакрыт11 лет назад
Сайт работал, случайно изменили пароль в базе, теперь сайт к ней не может подключиться. Нужно прописать новый пароль, для подключения сайта к базе. Сайт создан на Yii FrameworkВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать граббер новостей с rutracker.org для Dle 10.1. Принцип работы: 1-Выбор категории на трекере и на сайте, в какую будем добавлять новость 2-Граббер копирует новости на сайт и вставляет торрент файл ...Закрыт11 лет назад
- $8
Необходимо: авторизоваться на музыкальном сайте посредством CURL и закачать 5 музыкальных файлов, будучи авторизованным. Обязательно при закачке проверять, закачались ли файлы полностью (по полю, который отдается в заголовке Content-Length) в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
ТЗ простое: нужно сделать онлайн-тест один в один как тут - http://tests.mixnews.lv/ru/tests/na-kakuju-iz-znamenitostei-vi-pohozhi/. Только вопросов 10. От меня - только контент. От вас - обязателен опыт создания онлайн-теста ранее. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Не работает добавление медиафайлов к записи, в вордпресс. Необходимо починить.Закрыт11 лет назад