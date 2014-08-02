Подключить сайт к базе MySQL

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Закрытнет заявок112 просмотров

Сайт работал, случайно изменили пароль в базе, теперь сайт к ней не может подключиться. Нужно прописать новый пароль, для подключения сайта к базе. Сайт создан на Yii Framework

MySQLYii
11 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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