Парсер для QIWI

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок177 просмотров

Требуется следующее:

Необходимо сделать оплату для сайта через QIWI терминал, тоесть клиенту сообщается qiwi кошелек и определенный комментарий, клиент должен через терминал произвести оплату.

Все это должно работать без подключения сайта к QIWI iShop.

Сайт - самописный, но вам не нужно будет прикручивать скрипт к сайту. Нужно сделать что-то на подобии класса для работы с QIWI.

Пример - один из методов класса принимает значения: сумму, дата и время, комментарий. И по этим данным нужно проверить была ли произведена оплата и вернуть true или false.

Или другой пример - есть метод класса, который возвращает массив поступивших платежей в qiwi кошельке. Тоесть чтоб в массиве содержались все данные: сумма платежа, комментарий, время, дата и т.д.

Точно знаю что все это можно реализовать за счет парсинга, но если есть вариант с api, то будет лучше.

11 лет назад
denash
Денис 
31 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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