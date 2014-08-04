Небольшой модуль расчета PHP+java

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок190 просмотров

Нужно написать небольшой скрипт расчета электро цепи по известным формулам (всего три формулы). Подробное ТЗ в приложенном файле. Называйте сразу цену и предполагаемый срок. Функционал скрипта первичен, дизайн - не обязательно, главное чтобы работало правильно. Скрип нужен для внутреннего потребления, никаких изысков не надо.

JavaPHP
11 лет назад
Ramze
Роман 
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sier_brat
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Все замечательно. Быстро, с вопросами на понимание, именно то, что я хотел. Спасибо!
Хорошее ТЗ. Ясное понимание своих желаний и их выражение. Ответы на интересующие вопросы

Заявки фрилансеров

sier_brat
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад