Joomla! 2.5 правка компонента AdsManager

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок174 просмотра

Поменять вывод информации на главной страницы компонента, в категориях и в самом обьявлении. Сделать модуль с формой входа/регистрации

Joomla
11 лет назад
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$80
3 дня
Все отлично! В процессе работы всплыли новые подзадачи - Андрей все сделал. Очень доволен сотрудничеством и приятным общением! Не сомневаюсь в дальнейшей совместной работе.
Рекомендую!!! приятно работать с таким заказчиком, четкая постановка задач, своевременная оплата, всегда на связи, да и просто приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад