Сайт готов, но ошибки есть.Самопис, нужно разобртаься в коде и навести порядок по правкам.
Исправить кодировку
Скрипт парсит и выводит данные в неправильной кодировке.
Нужно разобраться и исправить дам доступ по фтп
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно отремонтировать и доработать сайт на DLE с модулем знакомства, не большие доработки + мои небольшие пожелания. Контакт через скайп, скрипт передам также...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Макет сайта готов псд, нужно сверстать и натянуть на ВП,залить на хост.Хост и домен есть.Сайт визитка без излишеств.Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать его резервную копию со всем контентом. Ссыль и доступы дам в личку.Веб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Скрипт должен быть автономным! Нужно создать дефолтную страницу с несколькими товарами для примера, у каждого товара свои параметры, параметры опишу исполнителю. Скрипт берет данные, сохраняет в корзину, затем пользователь вбивает свои данные и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Для сайта-интернет магазина, требуется сделать фильтр для каталога товаров по определенным параметрам, сайт работает на django Framework, пример фильтра можно посмотреть тут http://www.progress-tlt.ru/produkciya/svetodiodnye-ofisnye-svetilniki/ нужен примерно такой же.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Ищу специалиста по доработке скрипта знакомств на базе DLE. Задача отремонтировать скрипт и доработать под наши нужды. приветствуются люди со связью через скайпВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен парсер, который будет собирать урлы с новостями с определенного сайта. В парсере нужна возможность задавать свои параметры этих статей.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать сделать конструктор-калькулятор на сайте. контент конструктора-калькулятора во вложении. схема - это просто видение того, как может получиться, но все может быть по другому. Сайт самописный. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад