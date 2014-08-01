Исправить кодировку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок136 просмотров

Скрипт парсит и выводит данные в неправильной кодировке.

Нужно разобраться и исправить дам доступ по фтп

11 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$4
1 день
Дмитрий отлично справился с поставленной задачей, с места разо брался в сложной структуре CMS и исправил все 'грехи'. Спасибо еще раз!
Все отлично

Заявки фрилансеров

adamdickins
Дмитрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад