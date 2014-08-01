Доработки по DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок124 просмотра

Нужно отремонтировать и доработать сайт на DLE с модулем знакомства, не большие доработки + мои небольшие пожелания.

Контакт через скайп, скрипт передам также...

DLE
11 лет назад
asus1389
Илья 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров