Грамотно написать небольшой скрипт редиректа

Система фильтрации нежелательных пользователей

Основная задача:

Фильтровать входящий траффик от нежелательных посетителей на странице приемки и ридеректить их согласно алгоритму на нужные ссылки. + UI админки ваше, к дизайну не притязателен все обсуждается.

- Не работаю с студиями и посредниками!

- Предоплату не даю!

- оплата только по факту тестирования на вашем хосте!