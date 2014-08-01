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Закрыт5 заявок208 просмотров

Задача: залогинится на сайте https://pass.rzd.ru/timetable/logon/ru.

Результат работы скрипта - открыта вкладка в браузере с адресом http://pass.rzd.ru/main-pass/secure/ru?STRUCTURE_ID=704.

Хочу получить скрипт на php.

Скрипт должен запускаться на моем компьютере. На компьютере запущен denver, php 5.3.13.

В скрипте нужно использовать cURL.

Тестовую учетную запись дать не могу.

PHP
11 лет назад
drumin
58 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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