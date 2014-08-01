Opencart, PHP Developer - поддержка проектов

Друзья, нужен PHP Developer со знаниями движка Opencart для выполнения задач по поддержке существующих проектов. Работа предполагается в следующих направлениях:

- внедрение ТЗ по сео-оптимизации ресурсов

- написание модулей, кастомизация существующего функционала

- правки по дизйн-часте, другие

Интересует именно PHP Developer со знаниями движка Opencart, а не наоборот. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с ответственным и постоянным исполнителем.

Оплата – от 5 до 10 долларов за рабочий час, в зависимости от скорости вашей работы и от отношения к работе в целом.

Исполнитель должен находится на территории Украины, желательно частый онлайн.

Оплата на карту приватбанка, оплата после выполнения каждой итерации-задания для старта сотрудничества.

От меня:

- понятные и четкие задания к выполнению

- работа через систему управлениями проектами – Планфикс

- своевременная оплата труда за выполненную и принятую работу

Ребят, если у вас не достаточно знаний для выполнения данного рода задач, прошу не подавать заявку для экономии Вашего и моего времени. Спасибо, с уважением, Артур.