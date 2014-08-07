1. Поправить стили в RSS 2. Небольшие правки в коде. 3. Установить цели для Я. Метрики. Лендинг компьютерная-помощь-мск.рф 80% кода выполнена на AJAX. Подробности в скайп.
Поправить работу скрипта
На странице сайта
http://yamolod.ru/content/strukturnye-podrazdeleniya-departamenta-molodyozhnoy-politiki-i-turizma-yamalo-neneckogo
дополнительные окна выводятся через нажатии по соответствующему блоку.
Нужно сделать так, что они выводились при наведении мышки на объект (без нажатия)
(сайт на друпале)
Выбранный исполнитель
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