Поправить работу скрипта

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Завершен6 заявок201 просмотр

На странице сайта

http://yamolod.ru/content/strukturnye-podrazdeleniya-departamenta-molodyozhnoy-politiki-i-turizma-yamalo-neneckogo

дополнительные окна выводятся через нажатии по соответствующему блоку.

Нужно сделать так, что они выводились при наведении мышки на объект (без нажатия)

(сайт на друпале)

11 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DroneZzZko
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$8
1 день
Очень оперативно и все как нужно. Учел все дополнительные пожелания.
Хороший заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DroneZzZko
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад