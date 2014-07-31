Работа над глобальным проектом

Ищу надежного разработчика, для создания глобального интернет-проекта. Проект вероятно будет либо на фреймворк, либо самописный движок.

Оплата по результату сделанной работы. Так как проект глобальный, то будет разбит на части.

По выполнению каждой части, будет проходить оплата. Предоплату не выплачиваю, только по результату работы.

Кому нужна предоплата, проходите мимо.

Другие подробности при личной беседе.

От вас главное, точность, желание работать, соблюдение сроков.

С кем будем работать, с тем будем сотрудничать на всем этапе разработке проекта.

Это только первая часть.