Доработка сайта на CMS Drupal и Yii PHP Framework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки89 просмотров

Нужно поменять верстку (дизайн предоставляется), заменить часть встроенных скриптов (слайдеры и др.) на сайте, дописать компоненты для новостной рассылки.

Сайт построен на CMS Drupal, отдельная часть сайта написана на Yii PHP Framework

Необходимые навыки:

• PHP 5.x

• MySQL

• HTML 5, CSS 3

• Javascript, jQuery

• Опыт работы с CMS Drupal

• Опыть работы с Yii PHP Framework

Список конкретных задач и оплата будет обсуждаться уже напрямую.

Оплата через Приват 24, поэтому ищем программиста из Украины.

В заявке пишите пож-та как быстро можете приступить к работе, а также свои расценки.

CSSDrupalHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHPYii
11 лет назад
Verusya
Вера 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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