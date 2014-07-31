Нужен скрипт получения прямых ссылок с сайта Kset.kz для DLE, такой же как описано тут http://uc-portaller.ru/forum/22-6083-1/ Т.е мне нужно будет их воспроизводить через свой плеер uppod как у него на сайте multitak.ru ...
Битрикс Автоматическое проставление тегов
Интернет магазин на битриксе
Необходимо реализовать функцию автоматического проставления тегов там где они не заполнены (тайтл, кейвордс, дискрипшен, h1)
Подробное тз во вложении.
Заявки фрилансеров
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