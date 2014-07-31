Битрикс Автоматическое проставление тегов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок123 просмотра

Интернет магазин на битриксе

Необходимо реализовать функцию автоматического проставления тегов там где они не заполнены (тайтл, кейвордс, дискрипшен, h1)

Подробное тз во вложении.

11 лет назад
sdsera
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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