Вытащить с сайта блок групп соцсетей

С сайта (доступ предоставлю) вытащить блок групп соцсетей с хитрыми вкладками (см приложенные к ТЗ скрины).На выходе - кусок HTML кода и необходимых CSS стилей для интеграции в любой сайт и возможность дополнять вкладки новыми соцсетями.

Время выполнения не критично - важна стоимость и результат.

Оплата через Qiwi, Яндекс.Деньги или Webmoney (менее желательно).