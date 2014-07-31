Необходимо создание фильтра товаров по параметрам для интернет магазина. Front-end и back-end Примеров готовых много, например, Умный фильтр от Bitrix, но сайт самописный. Желаемые примеры покажу по запросу. Важно удобство ...
Вытащить с сайта блок групп соцсетей
С сайта (доступ предоставлю) вытащить блок групп соцсетей с хитрыми вкладками (см приложенные к ТЗ скрины).На выходе - кусок HTML кода и необходимых CSS стилей для интеграции в любой сайт и возможность дополнять вкладки новыми соцсетями.
Время выполнения не критично - важна стоимость и результат.
Оплата через Qiwi, Яндекс.Деньги или Webmoney (менее желательно).
Выбранный исполнитель
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