Вытащить с сайта блок групп соцсетей

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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки213 просмотров

С сайта (доступ предоставлю) вытащить блок групп соцсетей с хитрыми вкладками (см приложенные к ТЗ скрины).На выходе - кусок HTML кода и необходимых CSS стилей для интеграции в любой сайт и возможность дополнять вкладки новыми соцсетями.

Время выполнения не критично - важна стоимость и результат.

Оплата через Qiwi, Яндекс.Деньги или Webmoney (менее желательно).

CSSHTML
11 лет назад
prince5
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$5
1 день
Задание понято и выполнено четко и аккуратно - код чистый, без мусора, структура папок скрипта аккуратная - всё на своём месте.+Написана подробнейшая инструкция!!! Просто Супер!
Четко поставленная задача, оплата моментальная. Был рад работать с Иваном. Как заказчика рекомендую. Буду рад с Вами еще по работать.

Заявки фрилансеров

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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