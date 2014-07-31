Фильтр товаров по параметрам. PHP, MySQL, jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок259 просмотров

Необходимо создание фильтра товаров по параметрам для интернет магазина.

Front-end и back-end

Примеров готовых много, например, Умный фильтр от Bitrix, но сайт самописный. Желаемые примеры покажу по запросу.

Важно удобство наполнения и установки элементов фильтра в админке.

Привязка элементов выбора к категориям товара.

Ползунок для выбора по цене.

jQueryMySQLPHP
11 лет назад
emg
51 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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