Необходимо раскодировать php-файл. Файл небольшой, смотрите во вложении. Расшифровка ioncube. Прошу откликаться только тех, кто знает что это такое и уже делал не раз.
Фильтр товаров по параметрам. PHP, MySQL, jQuery
Необходимо создание фильтра товаров по параметрам для интернет магазина.
Front-end и back-end
Примеров готовых много, например, Умный фильтр от Bitrix, но сайт самописный. Желаемые примеры покажу по запросу.
Важно удобство наполнения и установки элементов фильтра в админке.
Привязка элементов выбора к категориям товара.
Ползунок для выбора по цене.
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