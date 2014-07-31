Расшифровка IonCube

Есть зарегистрированные пользователи на сайте, которые выкладывают свои какие то услуги и соответственно на сайте отображаются их контактные данные(которые видны опять же только зарегистрированным). Суть вопроса нужно сделать что бы те юзеры которые хотят предложить ...