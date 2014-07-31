Сделать платный показ контактов drupal 7

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Закрыт3 заявки102 просмотра

Есть зарегистрированные пользователи на сайте, которые выкладывают свои какие то услуги и соответственно на сайте отображаются их контактные данные(которые видны опять же только зарегистрированным). Суть вопроса нужно сделать что бы те юзеры которые хотят предложить свои услуги платили денежку за то что бы их контакты были видны другим участникам.

На сайте уже установлены системы оплаты.

Drupal
11 лет назад
sst-info
Андрей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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