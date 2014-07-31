Есть сайт на джумле необходмо внедрение нескольких новых функций: 1) оформить раздел заказа виз как на сайте: http://tourpartner.com.ua/ru/visa/, по каждой стране должна быть страница с соответствующей информацией о ней и условиями ...
Сделать платный показ контактов drupal 7
Есть зарегистрированные пользователи на сайте, которые выкладывают свои какие то услуги и соответственно на сайте отображаются их контактные данные(которые видны опять же только зарегистрированным). Суть вопроса нужно сделать что бы те юзеры которые хотят предложить свои услуги платили денежку за то что бы их контакты были видны другим участникам.
На сайте уже установлены системы оплаты.
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