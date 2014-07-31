Senior PHP Developer

Ищем опытного PHP разработчика для работы в команде (2 PHP, 1 Web UI, 1 QA, 1 PM) над проектом в 3000 часов.

full time (40 часов в неделю): удаленка или предоставляем коворкинг или офис (в Черкассах).

Требования:

- Умение и стремление писать чистый код.

- Хороший личный тайм менеджмент и ориентир на результат

- Хорошее знание фреймворка: YII или Symfony 2.

- Умение работать в команде, хорошие коммуникативные навыки.

Дата Старта: ASAP.

Оплата: раз в месяц 5го числа каждого месяца в любой удобной для Вас форме.

При ответе, пожалуйста, присылайте СV или примеры работ с выше указанными фреймворками и описанием конкретно Вашей зоны ответственности в проекте + пример кода + желаемый уровень ЗП в месяц (168 часов) или рейт/час.