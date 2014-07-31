Нужно написать такой скриптик, который будет брать список из txt файла вида: http://bbb.ru||20||Бла бла бла http://ссс.ru||500||Бло бло бло http://ddd.ru||300||Блу блу блу И заходить на первый сайт, ждать ...
Senior PHP Developer
Ищем опытного PHP разработчика для работы в команде (2 PHP, 1 Web UI, 1 QA, 1 PM) над проектом в 3000 часов.
full time (40 часов в неделю): удаленка или предоставляем коворкинг или офис (в Черкассах).
Требования:
- Умение и стремление писать чистый код.
- Хороший личный тайм менеджмент и ориентир на результат
- Хорошее знание фреймворка: YII или Symfony 2.
- Умение работать в команде, хорошие коммуникативные навыки.
Дата Старта: ASAP.
Оплата: раз в месяц 5го числа каждого месяца в любой удобной для Вас форме.
При ответе, пожалуйста, присылайте СV или примеры работ с выше указанными фреймворками и описанием конкретно Вашей зоны ответственности в проекте + пример кода + желаемый уровень ЗП в месяц (168 часов) или рейт/час.
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