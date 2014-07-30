Нужны правки в .htaccess

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Здравствуйте.

Нужны правки в .htaccess, нужен редирект с папки /item/page1.html на site.ru/page1.html

HTML
11 лет назад
maseri
Мария 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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