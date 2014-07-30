Есть доска объявлений на вордпрессе. Нужно чтобы незарегистрированный пользователь мог добавить объявление, указав только свой емаил (а не проходил полную регистрацию с указанием логина, пароль, подтверждение пароля). При заполнении почты, происходит автоматическая регистрация ...
Нужны правки в .htaccess
Здравствуйте.
Нужны правки в .htaccess, нужен редирект с папки /item/page1.html на site.ru/page1.html
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