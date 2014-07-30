Не корректно работает SEO блок на 1с битрикс. Назначает title на все внутренние страницы.
Доработка функционала сайта интернет-магазина
Для действующего сайта интернет-магазина был внесен ряд функциональных изменений. После их внедрения возник ряд проблем связанных с несовершенством написанных модулей. Задача: внести изменения в программный код данных модулей. Подробный перечень багов, требующих исправления описан в прикрепленном ТЗ.
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