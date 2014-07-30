Добрый день.

Есть сайт, нужно подправить адаптацию: сейчас едет блок:

https://pp.vk.me/c617616/v617616432/18d1a/0zD9GikIMWs.jpg

+ подтормаживает слайдер, нужно разобраться почему - возможно, большие фотки, возможно - нужно взять другой слайдер (аналогичный есть на http://lp.worldclass.ru/m/)

Нужно сейчас, жду адекватные предложения по деньгам :)